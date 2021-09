Plérin Plérin Côtes-d'Armor, Plérin Animations – A la découverte des Mines Plérin Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plérin

Animations – A la découverte des Mines Plérin, 18 septembre 2021, Plérin. Animations – A la découverte des Mines 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue du Moulin Neuf Divers lieux, secteur Les Mines (Plérin)

Plérin Côtes d’Armor Visites commentées

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h – Moulin Maréchal (extérieur)

Samedi 14h-18h / 19/09, 10h-12h/14h-18h – Moulin Jacques Rouxel (extérieur)

Samedi 14h-18h / 19/09, 10h-17h – Moulin de Persas (extérieur) Balades

Dimanche 14h30 – Circuit des moulins

Organisé par Plérin Rando et les étudiant du BTS Tourisme du Lycée Renan.

Rendez-vous au parking Lisi-Aerospace Animations

Samedi 14h-17h – Animation sur la vie de la rivière et atelier jardin naturel au Moulin Jacques Rouxel

Samedi 14h-17h – Démonstration de maréchalerie au Moulin de Persas Expositions

Samedi 10h-12h – Exposition sur les mines à la Maison de quartier

Samedi 14-17h – Exposition d’outils de maréchalerie au Moulin de Persas

