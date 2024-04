Animations 80ème anniversaire de la Libération d’Octeville-sur-Mer Ferme Lemaistre Octeville-sur-Mer, samedi 14 septembre 2024.

Au programme de la journée du 14 septembre

– Camp reconstitué avec des campements de collectionneurs et présentation d’exposition et de véhicules d’époque

– Cérémonie officielle le samedi 14 septembre après-midi

– Défilé civil et militaire accompagné de cornemuses

– Inauguration d’une stèle en hommage aux soldats écossais de la 51ème Highlander division qui ont libéré Octeville-sur-mer le 12 septembre

A noter également qu’une conférence intitulée « La pointe de Caux, de l’occupation à la libération » sera présentée le 12 septembre à la Salle Ventoux d’Octeville-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 10:00:00

fin : 2024-09-14

Ferme Lemaistre Chemin des Charettes

Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie astonia.octeville@free.fr

