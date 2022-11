Animations (2) au profit du téléthon 2022. Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich

Animations (2) au profit du téléthon 2022. 3 décembre 2022, Le Teich.

Plaine des sports Le Teich Gironde

2022-12-03

Gironde Animation Bassin d’Arcachon Sud Escalade. de 10h00 à 16h00.

Animation et vente de crêpes PADEL Tennis Club du Delta. de 14h00 à 17h00.

Plaine des sports.

Entrée libre.

