Thann Thann Haut-Rhin, Thann Animations : 1914, Noël au pays thannois Thann Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thann

Animations : 1914, Noël au pays thannois Thann, 11 décembre 2021, Thann. Animations : 1914, Noël au pays thannois Thann

2021-12-11 – 2021-12-12

Thann Haut-Rhin « Le quotidien des civils en temps d’hiver » : ateliers créatifs, exposition de photos historiques, atelier de forge, exposition et ambiance d’époque. Partez sur les traces d’un Noël d’autrefois, en 1914. « Le quotidien des civils en temps d’hiver » : ateliers créatifs, exposition de photos historiques, atelier de forge, exposition et ambiance d’époque. Partez sur les traces d’un Noël d’autrefois, en 1914. +33 3 89 35 71 20 « Le quotidien des civils en temps d’hiver » : ateliers créatifs, exposition de photos historiques, atelier de forge, exposition et ambiance d’époque. Partez sur les traces d’un Noël d’autrefois, en 1914. Thann

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Thann Autres Lieu Thann Adresse Ville Thann lieuville Thann