Animations – 150e anniversaire du lancement de la ligne Vitré/Pontorson. Château d’eau de l’ancienne gare, 18 septembre 2021, Saint-Brice-en-Coglès.

Animations – 150e anniversaire du lancement de la ligne Vitré/Pontorson.

Château d’eau de l’ancienne gare, le samedi 18 septembre à 09:00

L’association Histoire et Mémoires de Saint-Brice en Coglais propose cette année des animations sur le thème du chemin de fer dans le cadre du 150e anniversaire du lancement de la ligne Vitré/Pontorson. Au programme : A la découverte du tracé de l’ancienne voie ferrée de Tremblay à Saint Brice en Coglès – Site du château d’eau : 9h-18h Exposition sur la rénovation du bâtiment avec vidéo par drones, exposition sur le chemin de fer et le château d’eau, panneau d’annonce du 150e anniversaire de la ligne Vitré-Pontorson. – Animations le long de l’ancienne voie de chemin de fer (voie verte) – Rando VTT 20 Kms : départ à 9 h du château d’eau de la gare de Saint Brice en Coglès – Marche nordique, marche, course à pied, 12 et 9Kms : 9 h départ de la Beucheriais, commune de Tremblay (covoiturage 8h 40 au château d’eau) et arrivée au château d’eau vers 12h : expos, apéro du cheminot – Balade urbaine à 14h à la découverte de l’architecture, des aménagements et des traces de l’activité liés à l’arrivée du train.

A la découverte du tracé de l’ancienne voie ferrée de Tremblay à Saint Brice en Coglès, et balade urbaine à la découverte de l’architecture et des aménagements liés à l’arrivée du train.

Château d’eau de l’ancienne gare Boulevard de Rennes, Maen Roch, 35460 Saint-Brice-en-Coglès Saint-Brice-en-Coglès Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00