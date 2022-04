ANIMATIONS 1, 2, 3 SOLEIL Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet Loire-Atlantique Programme des animations – Vacances de Pâques

Soirée jeux de société – venez jouer avec nous ! Samedi 9 avril – à partir de 21h / Pub the Public House Spectacle de magie avec Ozcar le magicien de Brocéliande – jeudi 14 et mercredi 27 avril Venez quand vous voulez entre 15h et 18h. Restez le temps que vous souhaitez. Gratuit. Exposition de coloriages Venez chercher le magazine Tyro Linmou à la boutique : coloriez le dessin de moineau qui se trouve en dernière page ; rapportez le et nous l’exposerons dans la vitrine 1, 2, 3 soleil. Les premiers à colorier et rapporter leur dessin gagneront un cahier de coloriage en édition limitée. Pour plus d’infos : Magasin 1, 2, 3 soleil 143 avenue du Général de Gaulle – Pornichet Tél. : 02 40 66 69 33 www.123soleil.boutique Les vacances sont là… notre programme des animations aussi ! contact@123soleil.boutique +33 2 40 66 69 33 Programme des animations – Vacances de Pâques

