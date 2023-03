ANIMATION – ZONE DE GRATUITÉ Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

ANIMATION – ZONE DE GRATUITÉ, 1 avril 2023, Vandœuvre-lès-Nancy . ANIMATION – ZONE DE GRATUITÉ 1 rue de Lorraine Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

2023-04-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-01 16:30:00 16:30:00 Vandœuvre-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle Eh non ce n’est pas un poisson d’avril !

Le samedi 1er avril se tiendra à la MJC Lorraine la zone de gratuité de 10h à 16h30.

Possibilité de déposer les objets le vendredi 31 mars de 9h30 à 16h30, ainsi que le jour même de 10h à 15h30.

Donner tous les objets que vous souhaitez, ils doivent être en bon état, propres et transportables à la main. (vaisselle, livres( 5 maxi), déco,plantes,outils,petit électroménager…)

Prenez tout ce que vous souhaitez, tout est gratuit ! Pas besoin de donner pour prendre, servez-vous (5 objets maxi par famille) !

Nous ne prenons pas en charge les vêtements, les chaussures et le linge de maison.

Cette manifestation n’est pas ouverte aux professionnels, aux revendeurs et aux brocanteurs. +33 3 83 15 90 00 http://www.mjclorraine.com/ MJC Lorraine

Vandœuvre-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Vandœuvre-lès-Nancy Adresse 1 rue de Lorraine Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Ville Vandœuvre-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Vandœuvre-lès-Nancy

ANIMATION – ZONE DE GRATUITÉ 2023-04-01 was last modified: by ANIMATION – ZONE DE GRATUITÉ Vandœuvre-lès-Nancy 1 avril 2023 1 rue de Lorraine Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle