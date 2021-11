Animation Zéro Déchets Saint-Quentin-la-Poterie, 24 novembre 2021, Saint-Quentin-la-Poterie.

Animation Zéro Déchets Maison Up Up Up – Les Ateliers 21 1 place de la liberté Saint-Quentin-la-Poterie

2021-11-24 10:30:00 10:30:00 – 2021-11-24 17:00:00 17:00:00 Maison Up Up Up – Les Ateliers 21 1 place de la liberté

Saint-Quentin-la-Poterie Gard Saint-Quentin-la-Poterie Gard Occitanie

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le Tiers-lieu le 21 propose en collaboration avec Ateliers d’Essences et le réseau des Éco-acteurs une journée entière avec des animations pour partager sur le Zéro Déchets et l’Upcycling !

culture@le21-asso.fr +33 6 60 76 71 29 https://le21-asso.fr/

