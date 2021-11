Animation – Yoga du rire Houtaud, 15 décembre 2021, Houtaud.

Animation – Yoga du rire Espace partagé la tAntative 8, rue de la Grande Oie Houtaud

2021-12-15 20:15:00 – 2021-12-15 21:30:00 Espace partagé la tAntative 8, rue de la Grande Oie

Houtaud 25300 Houtaud

Proposé par l’Association la tAnantive. Animé par Happy Did, formé en yoga du rire.

Relâcher ses tensions, libérer ses émotions et booster son système immunitaire grâce à des techiniques basées sur le rire ! Quel plaisir !

Prévoir un tapis de sol.

En participation libre et consciente.

associationtanta@gmail.com +33 6 45 69 86 96 http://www.tant-a.org/

Espace partagé la tAntative 8, rue de la Grande Oie Houtaud

