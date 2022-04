ANIMATION “VISITE DU SITE” AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

ANIMATION “VISITE DU SITE” AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE Brissac Loire Aubance, 21 avril 2022, Brissac Loire Aubance. ANIMATION “VISITE DU SITE” AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE Montayer Maison pêche nature Brissac Loire Aubance

2022-04-21 – 2022-04-21 Montayer Maison pêche nature

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance EUR La Maison Pêche Nature ouvre ses portes pour une visite guidée. Vous apprendrez comment se pratique la pisciculture sur ce site de 12 hectares, et les actions des pêcheurs en faveur des milieux aquatiques.

Vous découvrirez les animaux de nos rivières dont les principales espèces de poissons grâce aux aquariums. Rendez-vous pour une animation “Visite du site” à la Maison Pêche Nature. accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21 https://www.anjou-vignoble-villages.com/ La Maison Pêche Nature ouvre ses portes pour une visite guidée. Vous apprendrez comment se pratique la pisciculture sur ce site de 12 hectares, et les actions des pêcheurs en faveur des milieux aquatiques.

Vous découvrirez les animaux de nos rivières dont les principales espèces de poissons grâce aux aquariums. Montayer Maison pêche nature Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Montayer Maison pêche nature Ville Brissac Loire Aubance lieuville Montayer Maison pêche nature Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

ANIMATION “VISITE DU SITE” AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE Brissac Loire Aubance 2022-04-21 was last modified: by ANIMATION “VISITE DU SITE” AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 21 avril 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire