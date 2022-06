ANIMATION « VISITE CONTEE NATURE » – LA MAISON PÊCHE NATURE

A travers une balade contée, laissez-vous porter au Royaume de Montayer et observez la nature en gardant votre âme d'enfant. Cette activité est ouverte à tous, réalisable dès 11 ans et jusqu'à 77 ans. Pour cette animation, la jauge est fixée à 15 participants maximum. Dépêchez-vous de réserver !

