ANIMATION « VIENS JE T’EMMÈNE ¨PROMENER … » Dombasle-en-Argonne, mardi 19 mars 2024.

Passer du temps dehors a de nombreux bienfaits pour les enfants. Sortir, explorer, se dépenser, découvrir la nature est essentiel pour son développement et notamment pour son épanouissement physique et moral.

Ce temps d’échange vous permettra d’apprendre comment poser le cadre et sécuriser la promenade avec votre enfant pour l’accompagner vers l’autonomie.

Avec Rachel Iori, infirmière et Agnès Durmois, psychologue au service de la PSMI de la MDS de Thierville. Pour les 0 à 3 ansTout public

Début : 2024-03-19 16:00:00

fin : 2024-03-19

Dombasle-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est petite.enfance@argonne-meuse.fr

