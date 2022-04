Animation vélos en musique Saint-Prix Saint-Prix Catégories d’évènement: Allier

Saint-Prix

Animation vélos en musique Saint-Prix, 25 juin 2022, Saint-Prix. Animation vélos en musique Saint-Prix

2022-06-25 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-25

Saint-Prix Allier Saint-Prix Animation inaugurale des boucles vélos du Pays de Lapalisse, organisée aussi dans le cadre de la Fête de la Musique et des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. 3 concerts ponctueront cet après-midi. contact@lapalissetourisme.com +33 4 70 99 08 39 http://www.lapalisse-tourisme.com/ Saint-Prix

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Prix Autres Lieu Saint-Prix Adresse Ville Saint-Prix lieuville Saint-Prix Departement Allier

Saint-Prix Saint-Prix Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-prix/

Animation vélos en musique Saint-Prix 2022-06-25 was last modified: by Animation vélos en musique Saint-Prix Saint-Prix 25 juin 2022 Allier Saint-Prix

Saint-Prix Allier