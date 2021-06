Paris Jardin Blanc Paris Animation vélo pour les enfants Jardin Blanc Paris Catégorie d’évènement: Paris

Animation vélo pour les enfants Jardin Blanc, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 27 juin 2021

de 15h à 18h

gratuit

CycloCube propose une animation à vélo et en famille. CycloCube propose une animation à vélo pour les familles, réservée aux enfants de moins de 10 ans*. En partenariat avec MaKabane, CycloCube vous propose de vous défier au parcours de lenteur. Sur un parcours de quelques mètres, le/la cycliste qui gagne c’est bien le/la plus lent.e !!! Retrouvez nous avec MaLudo l’occasion de jouer en famille, entre amis. (*) Dans les respect des gestes barrières et distanciations physiques. Animations -> Autre animation Jardin Blanc 86 rue Balard Paris 75015

8 : Lourmel (360m) 8 : Balard (495m)

Contact :CycloCube contact@cyclocube.org https://cyclocube.org/2021/04/04/animation-de-rue/ contact@cyclocube.org Animations -> Autre animation Urbain;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-06-27T15:00:00+02:00_2021-06-27T18:00:00+02:00

Sophie Robichon / Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin Blanc Adresse 86 rue Balard Ville Paris lieuville Jardin Blanc Paris