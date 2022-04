Animation | Trône de bois / trône de rois Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor Bon Repos sur Blavet Animation à l’abbaye de Bon-Repos

Adulte : 8 € – Enfant : 4 € (entrée dans le monument incluse) Org. Abbaye de Bon-Repos abbaye.bon-repos@wanadoo.fr +33 2 96 24 82 20 http://www.bon-repos.com/ Animation à l’abbaye de Bon-Repos

En lien avec l’exposition Dans les pas d’Alice, la suite Après un glanage d’éléments naturels dans le parc du Domaine, chacun

réalise son trône de bois. La famille de chaises fantastiques de l’artiste

Dominique RICHARD s’agrandit. Le procès de la reine de cœur peut

commencer À partir de 5 ans / Durée 1h30

Adulte : 8 € – Enfant : 4 € (entrée dans le monument incluse) Org. Abbaye de Bon-Repos Bon Repos Abbaye de Bon Repos Bon Repos sur Blavet

