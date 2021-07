Montreuil Parc des Beaumonts Montreuil, Seine-Saint-Denis Animation Tri/Recyclage Parc des Beaumonts Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Animation Tri/Recyclage Parc des Beaumonts, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Montreuil. Animation Tri/Recyclage

du jeudi 8 juillet au jeudi 29 juillet à Parc des Beaumonts

Les éco-animateurs d’Est Ensemble seront à votre disposition dans le parc des Beaumonts à Montreuil pour vous sensibiliser au tri des déchets. Quelle couleur de poubelle pour quel déchet? Venez nombreux pour participer à cette animation ludique et participative. Le jeu du Basket tri: Apprenez à mieux trier tout en s’amusant !!! Parc des Beaumonts rue Paul Doumer, Montreuil Montreuil Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc des Beaumonts Adresse rue Paul Doumer, Montreuil Ville Montreuil lieuville Parc des Beaumonts Montreuil