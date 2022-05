Animation “Transhumance” Nœux-lès-Auxi Nœux-lès-Auxi Catégorie d’évènement: Nœux-lès-Auxi

Animation “Transhumance” Nœux-lès-Auxi, 8 mai 2022, Nœux-lès-Auxi. Animation “Transhumance” Nœux-lès-Auxi

–

Nœux-lès-Auxi Pas-de-Calais Nœux-lès-Auxi Accompagnez le troupeau dans sa traditionnelle transhumance, avant de partir à la découverte d’un cœur de nature protégé abritant une biodiversité remarquable !

Au programme ?

De 9h à 11h : randonnée thématique (sur inscription). De 11h à 12h : transhumance, avec un départ place de l’église à Noeux-les-Auxi.

De 12h à 14h : pique-nique champêtre au pied de la Réserve naturelle.

De 14h à 17h : ateliers nature à la carte (sur inscription).

En partenariat avec la commune, l’Office de tourisme Vallées d’Opale et le CPIE Val d’Authie.

Prévoir des chaussures de marche et des jumelles.

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96 https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/transhumance Accompagnez le troupeau dans sa traditionnelle transhumance, avant de partir à la découverte d’un cœur de nature protégé abritant une biodiversité remarquable !

Au programme ?

De 9h à 11h : randonnée thématique (sur inscription). De 11h à 12h : transhumance, avec un départ place de l’église à Noeux-les-Auxi.

De 12h à 14h : pique-nique champêtre au pied de la Réserve naturelle.

De 14h à 17h : ateliers nature à la carte (sur inscription).

En partenariat avec la commune, l’Office de tourisme Vallées d’Opale et le CPIE Val d’Authie.

Prévoir des chaussures de marche et des jumelles.

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. Nœux-lès-Auxi

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégorie d’évènement: Nœux-lès-Auxi Autres Lieu Nœux-lès-Auxi Adresse Ville Nœux-lès-Auxi lieuville Nœux-lès-Auxi

Animation “Transhumance” Nœux-lès-Auxi 2022-05-08 was last modified: by Animation “Transhumance” Nœux-lès-Auxi Nœux-lès-Auxi 8 mai 2022

Nœux-lès-Auxi