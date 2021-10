Plédéliac Plédéliac Côtes-d'Armor, Plédéliac Animation : tous à l’école ! Plédéliac Plédéliac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Animation : tous à l'école ! 2021-10-28 15:30:00 – 2021-10-28 Le Saint-Esprit La ferme d'antan

Plédéliac Côtes d’Armor Reconstruction de la salle de classe des années 30 grâce à la collection de Bernard Coupé. Visite libre par le grand public. Animations sur la vie des écoliers avec la dictée en direct ou en jeu théâtral (selon les mesures sanitaires). Sur inscription, places limitées. contact@ferme-dantan22.com +33 2 96 34 80 77 http://www.ferme-dantan22.com/ Reconstruction de la salle de classe des années 30 grâce à la collection de Bernard Coupé. Visite libre par le grand public. Animations sur la vie des écoliers avec la dictée en direct ou en jeu théâtral (selon les mesures sanitaires). Sur inscription, places limitées. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

