Animation tournage sur bois au Château de Montaner, 8 août 2022, . Animation tournage sur bois au Château de Montaner



2022-08-08 10:00:00 – 2022-08-11 12:30:00 Tourneur et sculpteur, Romuald Clémenceau exerce son métier depuis de nombreuses années. Excellent pédagogue, il vous expliquera en deux trois mouvements comment les paysans fabriquaient leur propre vaisselle au tour à bois ! dernière mise à jour : 2022-07-07 par

