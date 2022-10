Animation TooFruit Cabourg, 30 octobre 2022, Cabourg.

Animation TooFruit

Jardins du Casino Le Grand Hôtel Cabourg Calvados Le Grand Hôtel Jardins du Casino

2022-10-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-30 16:30:00 16:30:00

Le Grand Hôtel Jardins du Casino

Cabourg

Calvados

Et si on apprenait ensemble à prendre soin de notre peau ? Le Grand Hôtel de Cabourg invite les enfants de 5 à 12 ans à un atelier ludique et éducatif pour apprendre à prendre soin de sa peau…et adopter les bons gestes. Un goûter est offert pour finir sur une note gourmande !

h1282-th@accor.com +33 2 31 91 01 79

