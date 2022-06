Animation tonte des moutons et transformation de la laine Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Animation tonte des moutons et transformation de la laine, 29 juin 2022, . 2022-06-29

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Enfants, à partir de 5 ans, accompagnés d’un adulte. Mercredi 29 juin, venez rencontrer les moutons qui pâturent sur la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu. Avec William de La Toison de Retz, vous pourrez découvrir la technique traditionnelle de tonte aux ciseaux. Wiebke Aumann pour présentera la transformation de la laine, de la toison brute à la laine feutrée. L’atelier se tiendra dans l’espace d’éco-pâturage du bois situé entre la salle polyvalente et la Pavelle. Enfants, à partir de 5 ans, accompagnés d’un adulte.

02 40 26 44 42 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/animation-tonte-des-moutons-et-transformation-de-la-laine-2373.html?cHash=a2672c8f782fd80909cae4fcc33c4f64

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Age maximum Enfants, à partir de 5 ans, accompagnés d’un adulte. lieuville Departement Loire-Atlantique

Animation tonte des moutons et transformation de la laine 2022-06-29 was last modified: by Animation tonte des moutons et transformation de la laine 29 juin 2022 Nantes

Loire-Atlantique