ANIMATION TOMBER DU CIEL Montpellier, mercredi 21 février 2024.

ANIMATION TOMBER DU CIEL Montpellier Hérault

Une expérience totalement inédite dans la région qui promet une expérience inoubliable aux clients du Polygone Montpellier dès ce Mercredi 21 Février.

Une expérience totalement inédite dans la région qui promet une expérience inoubliable aux clients du Polygone Montpellier dès ce Mercredi 21 Février.

Les clients pourront Tomber du ciel , en effectuant une descente en rappel depuis l’étage le plus haut du centre commercial jusqu’à l’étage inférieur. Une descente de plus de 10 mètres de hauteur.

L’atterrissage se fait dans une piscine à balles où les participants auront 20 secondes pour retrouver une balle gagnante et tenter de remporter une carte cadeau Polygone valable dans les enseignes du centre commercial.

Plus de 500 € de cartes cadeaux Polygone sont à gagner ! Des cartes cadeaux valables dans les 110 boutiques du centre commercial.

Cette animation est proposée et financée par l’association de l’ensemble des commerçants du Polygone Montpellier.

Un évènement totalement gratuit réservé aux clients fidèles du Polygone Montpellier porteur de la carte de fidélité Polygone. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 11:00:00

fin : 2024-02-21 13:00:00

1 Rue des Pertuisanes

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement ANIMATION TOMBER DU CIEL Montpellier a été mis à jour le 2024-02-20 par OT MONTPELLIER