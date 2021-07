Olliergues Olliergues Olliergues, Puy-de-Dôme Animation « Tissez la nature » Olliergues Olliergues Catégories d’évènement: Olliergues

Puy-de-Dôme

Animation « Tissez la nature » Olliergues, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Olliergues. Animation « Tissez la nature » 2021-07-15 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-15 16:30:00 16:30:00 rue du château Musée des Métiers et Traditions

Olliergues Puy-de-Dôme Olliergues EUR 2.5 2.5 À partir de 7 ans. dernière mise à jour : 2021-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Olliergues, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Olliergues Adresse rue du château Musée des Métiers et Traditions Ville Olliergues lieuville 45.67644#3.63616