du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle des Cordeliers

Rendez-vous devant la Chapelle des Cordeliers de Crest, l’après-midi, pour écouter des Fables de La Fontaine racontées par les comédiens de la compagnie Zazie7, en costumes d’époque. Fables de la Fontaine récitées par des comédiens. Chapelle des Cordeliers Rue de l’hôpital 26400 Crest Crest Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

