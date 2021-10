Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Animation thaumatrope Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Animation thaumatrope Médiathèque José Cabanis, 21 octobre 2020, Toulouse. Animation thaumatrope

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 21 octobre 2020 à 14:30

Venez fabriquer un thaumatrope, jouet du XIXe siècle, pour créer des images en mouvement et ainsi découvrir les débuts du cinéma. À partir de 6 ans Venez fabriquer un thaumatrope, jouet du XIXe siècle, pour créer des images en mouvement et ainsi découvrir les débuts du cinéma. À partir de 6 ans Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-21T14:30:00 2020-10-21T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse