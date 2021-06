Cappel Cappel 57450, CAPPEL ANIMATION TAILLE D’ARBRE (TAILLE AU VERT) Cappel Cappel Catégories d’évènement: 57450

CAPPEL

ANIMATION TAILLE D’ARBRE (TAILLE AU VERT) Cappel, 12 juin 2021-12 juin 2021, Cappel. ANIMATION TAILLE D’ARBRE (TAILLE AU VERT) 2021-06-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-12 11:30:00 11:30:00 Verger école Rue de Henriville

proposé par le Syndicat des arboriculteurs de Cappel et environs, au verger école. Présence d'un moniteur (Monsieur LANG) qui vous parle de la taille au vert qui permet de rattraper la 1ère taille du mois de février. Durée environs 2h00 – Ouvert aux débutants tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr +33 3 87 90 53 53 http://www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr/

Détails Catégories d’évènement: 57450, CAPPEL Étiquettes évènement : Autres Lieu Cappel Adresse Verger école Rue de Henriville Ville Cappel lieuville 49.07618#6.84872