du samedi 8 janvier 2022 au samedi 29 janvier 2022 à Espace culture LaMonnaye, musée

Dans le cadre de l'exposition « En famille ! Vivre et travailler ensemble à Meung en 1900 » qui ouvre la thématique « Intergénérationnel » en 2022, le Musée municipal de Meung-sur-Loire met la famille en chansons, à travers sa collection consacrée à Gaston Couté. Sorties des réserves, les partitions du poète chansonnier beauceron ayant pour thème le foyer se mettent en scène. Archives, disques, partitions complètent ce portrait de famille. Le Musée vous propose de jouer en famille autour des chansons, à l'aide d'un livret mis à disposition, ainsi que d'écouter et de chanter les textes du chansonnier grâce à un karaoké.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T08:30:00 2022-01-08T11:30:00;2022-01-15T08:30:00 2022-01-15T11:30:00;2022-01-22T08:30:00 2022-01-22T11:30:00;2022-01-29T08:30:00 2022-01-29T11:30:00

