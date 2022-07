Animation sur les papillons Montardon Montardon Catégories d’évènement: Montardon

Cueillette de l'Aragnon Route de Pau Montardon Pyrénées-Atlantiques

2022-08-17 14:30:00

EUR 11 11 Découverte sur les papillons, captures au filet et confection d'une mangeoire à papillons!

Découvertes/atelier manuel/goûter.

A partir de 6 ans

+33 7 69 27 62 37

Conte sur les papillons et coloriages végétaux

