Animation sur les méthodes naturelles de compostage Parc floral de la Source Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Animation sur les méthodes naturelles de compostage Parc floral de la Source, 4 juin 2022, Orléans. Animation sur les méthodes naturelles de compostage

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc floral de la Source

Animation proposée par la direction des Déchets d’Orléans Métropole

Animation comprise dans le tarif d’entrée

Découvrez les méthodes de compostage naturelles avec, entre autres, la démonstration d’une haie sèche et d’une butte lasagne avec le sympathique Maxime Herbin ! Parc floral de la Source Avenue du Parc-Floral, 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Parc floral de la Source Adresse Avenue du Parc-Floral, 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Parc floral de la Source Orléans Departement Loiret

Parc floral de la Source Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Animation sur les méthodes naturelles de compostage Parc floral de la Source 2022-06-04 was last modified: by Animation sur les méthodes naturelles de compostage Parc floral de la Source Parc floral de la Source 4 juin 2022 orléans Parc floral de la Source Orleans

Orléans Loiret