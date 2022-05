Animation sur les insectes et les papillons Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) Saint-Loup-des-Bois Catégories d’évènement: Nièvre

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar), le dimanche 19 juin

Le Pavillon du milieu de Loire organise une matinée pour vous faire découvrir les insectes qui se cachent parmi les herbes ! Munis d’un filet, tentez d’en capturer pour les observer et essayer de les déterminer. Que de petites bêtes à trouver dans le verger du Mumar, le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité de Saint Loup des Bois!

Tarif: 7 € pour les adultes, 5 € pour les enfants et 20 € pour les familles.

2022-06-19T09:30:00 2022-06-19T12:00:00

