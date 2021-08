Metz Ancienne gare de Metz Metz, Moselle Animation sur le thème de la guerre de 1870 et des premiers jours de l’Annexion de la Région Moselle-Alsace Ancienne gare de Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Animation sur le thème de la guerre de 1870 et des premiers jours de l’Annexion de la Région Moselle-Alsace Ancienne gare de Metz, 19 septembre 2021, Metz. Animation sur le thème de la guerre de 1870 et des premiers jours de l’Annexion de la Région Moselle-Alsace

le dimanche 19 septembre à Ancienne gare de Metz Gratuit. Entrée libre.

Cette animation est proposée par l’Association Historique des Hauteurs de Spicheren du 67e de Ligne Imperial. Ancienne gare de Metz Place du roi George, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

