Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins 02140, Fontaine-lès-Vervins Animation sur la réalité virtuelle Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Catégories d’évènement: 02140

Fontaine-lès-Vervins

Animation sur la réalité virtuelle Fontaine-lès-Vervins, 27 novembre 2021, Fontaine-lès-Vervins. Animation sur la réalité virtuelle Fontaine-lès-Vervins

2021-11-27 – 2021-11-27

Fontaine-lès-Vervins 02140 La médiathèque de Fontaine-lès-Vervins propose le samedi 27 novembre une animation sur la réalité virtuelle.

Tout public, dès 6 ans. Attention : places limitées. La médiathèque de Fontaine-lès-Vervins propose le samedi 27 novembre une animation sur la réalité virtuelle.

Tout public, dès 6 ans. Attention : places limitées. mediatheque.henryduflot@orange.fr +33 3 23 97 99 18 La médiathèque de Fontaine-lès-Vervins propose le samedi 27 novembre une animation sur la réalité virtuelle.

Tout public, dès 6 ans. Attention : places limitées. OT du Pays de Thiérache

Fontaine-lès-Vervins

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 02140, Fontaine-lès-Vervins Autres Lieu Fontaine-lès-Vervins Adresse Ville Fontaine-lès-Vervins lieuville Fontaine-lès-Vervins