Pas toujours facile d'observer des animaux en pleine nature. Certains sont trop petits, d'autres trop rapides ou assez malins pour se camoufler dans le paysage. Heureusement, ils laissent des traces et des indices ! Avec votre carnet d'observation, identifier les différents animaux qui ont laissé empreintes, crottes et autres petits indicateurs de présence laissés dans le parc. Animation à faire en famille. Partez sur les traces des animaux et tentez de comprendre leurs modes de vie.

5 EUR

contact@caploire.fr +33 2 41 39 07 10 http://caploire.fr/

