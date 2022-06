Animation sur la massif forestier, 26 juin 2022, .

Animation sur la massif forestier



2022-06-26 – 2022-06-26

Bernard et Thierry, vous feront découvrir le massif forestier des Landes de Gascogne.

À la fois passionnés et professionnels dans la filière bois, ils vous expliqueront l’origine, la culture, l’exploitation forestière de la plus grande forêt artificielle d’Europe occidentale conduite intensivement en une monoculture de pin maritime.

