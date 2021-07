Vaux-le-Moncelot Vaux-le-Moncelot Haute-Saône, Vaux-le-Moncelot Animation sur la lessive au naturel Vaux-le-Moncelot Vaux-le-Moncelot Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vaux-le-Moncelot

Animation sur la lessive au naturel Vaux-le-Moncelot, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Vaux-le-Moncelot. Animation sur la lessive au naturel 2021-07-27 – 2021-07-27

Vaux-le-Moncelot Haute-Saône Vaux-le-Moncelot Haute-Saône Vous connaissez la lessive à base de plantes naturelles ? Nous vous proposons une animation où vous saurez comment fabriquer de la lessive grâce à nos plantes et vous pourrez tester sur place . Une soirée conviviale et familiale à découvrir. RDV à 19h au lavoir du Bout du chien à Vaux-Le-Moncelot. Animation gratuite d'une durée de 2 heures avec réservation obligatoire (places limitées). En collaboration avec la Maison de la Nature de Brussey ot.montsdegy@orange.fr +33 3 84 32 93 93

