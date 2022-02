Animation sur la découverte de la biodiversité des dunes Donville-les-Bains Donville-les-Bains Catégories d’évènement: Donville-les-Bains

Manche

Animation sur la découverte de la biodiversité des dunes Donville-les-Bains, 20 juillet 2022, Donville-les-Bains. Animation sur la découverte de la biodiversité des dunes Donville-les-Bains

2022-07-20 10:00:00 – 2022-07-20 12:00:00

Donville-les-Bains Manche Venez découvrir la faune et la flore dunaire, présente sur les dunes de Donville-les-Bains. Paysage remarquable du département de la Manche, nous irons découvrir une richesse écologique forte, où les espèces doivent faire preuve d’inventivité pour survivre, dans ce milieu hostile.

RDV au parking de la route du champs course. Venez découvrir la faune et la flore dunaire, présente sur les dunes de Donville-les-Bains. Paysage remarquable du département de la Manche, nous irons découvrir une richesse écologique forte, où les espèces doivent faire preuve d’inventivité pour… Venez découvrir la faune et la flore dunaire, présente sur les dunes de Donville-les-Bains. Paysage remarquable du département de la Manche, nous irons découvrir une richesse écologique forte, où les espèces doivent faire preuve d’inventivité pour survivre, dans ce milieu hostile.

RDV au parking de la route du champs course. Donville-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Donville-les-Bains, Manche Autres Lieu Donville-les-Bains Adresse Ville Donville-les-Bains lieuville Donville-les-Bains Departement Manche

Donville-les-Bains Donville-les-Bains Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donville-les-bains/

Animation sur la découverte de la biodiversité des dunes Donville-les-Bains 2022-07-20 was last modified: by Animation sur la découverte de la biodiversité des dunes Donville-les-Bains Donville-les-Bains 20 juillet 2022 Donville-les-Bains manche

Donville-les-Bains Manche