Animation sur la découverte de la biodiversité de l’estran Jullouville, 20 avril 2022, Jullouville.

Animation sur la découverte de la biodiversité de l’estran Jullouville

2022-04-20 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-20 18:30:00 18:30:00

Jullouville Manche

La mer regorge d’une faune et d’une flore exceptionnelle. Elle la dévoile durant quelques heures seulement, moment idéal pour découvrir cette richesse. Équipés d’épuisettes et de seaux, nous allons débusquer poissons, crabes, crevettes et coquillages. Chaque espèce, c’est adapté à ce milieu hostile de manière étonnante. Découverte, détente, curiosité sont les trois mots-clefs de cette animation, destinée pour les grands et les petits.

mediation-estran@associationavril.org +33 2 33 19 00 35 http://www.associationavril.org/

