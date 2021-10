Genève Muséum d'histoire naturelle Genève Animation sur des casse-têtes Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Animation sur des casse-têtes Muséum d'histoire naturelle, 6 octobre 2021, Genève.

Muséum d’histoire naturelle, le mercredi 6 octobre à 14:00

La Société des Amis du Muséum d’histoire naturelle (SAM) vous propose de découvrir le monde des casse-têtes. Cet atelier animé par Bernard Gisin, membre du comité de la SAM et créateur de ces casse-têtes, vous permettra de vous confronter à des énigmes, tantôt simples, tantôt plus complexes à résoudre. M. Gisin a déjà présenté ses créations notamment dans le cadre de journées organisées dans différentes maisons de quartier. L’atelier est ouvert à tous les âges à partir de 5 ans.

Apprenez à trouver la solutions à des casse-têtes amusants et parfois un peu magiques. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T17:00:00

Muséum d'histoire naturelle Adresse Route de Malagnou 1, 1208 Genève