2022-07-28 14:00:00 – 2022-07-28 Découverte de la biodiversité présente sur l’estran. Crabes, crevettes, poissons et coquillages seront mis à l’honneur, dans une petite pêche récréative. Prévoir bouteille d’eau, vêtements adaptés.

Réservation obligatoire auprès de l’association AVRIL.

