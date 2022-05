Animation Station Verte, pêche des écrevisses

Animation Station Verte, pêche des écrevisses, 18 juillet 2022, . Animation Station Verte, pêche des écrevisses

2022-07-18 14:00:00 – 2022-07-18 16:00:00 Atelier pêche des écrevisses, encadrée par la Fédération Départementale de la Pêche pour comprendre l’environnement et les écosystèmes aquatiques, sensibiliser à la Pêche et aux différentes techniques. Inscription auprès du bureau d’information touristique de St-Hilaire du Harcouët. 1€ par personne. Atelier pêche des écrevisses, encadrée par la Fédération Départementale de la Pêche pour comprendre l’environnement et les écosystèmes aquatiques, sensibiliser à la Pêche et aux différentes techniques. Inscription auprès du bureau d’information… Atelier pêche des écrevisses, encadrée par la Fédération Départementale de la Pêche pour comprendre l’environnement et les écosystèmes aquatiques, sensibiliser à la Pêche et aux différentes techniques. Inscription auprès du bureau d’information touristique de St-Hilaire du Harcouët. 1€ par personne. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville