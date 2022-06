Animation Station Verte : Initiation pêche aux écrevisses Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-le-Thomas

Animation Station Verte : Initiation pêche aux écrevisses Saint-Jean-le-Thomas, 12 juillet 2022, Saint-Jean-le-Thomas. Animation Station Verte : Initiation pêche aux écrevisses

Claire Douve Saint-Jean-le-Thomas Manche

2022-07-12 14:00:00 – 2022-07-12 Saint-Jean-le-Thomas

Manche Initiez vous à la pêche aux écrevisses avec un animateur de la fédération, pour les enfants à partir de 8 ans. RDV à la Claire Douve à Saint-Jean-le-Thomas. Nombre de places limitées. Enfants sous la responsabilité des parents. Matériel fourni sur place, prendre une tenue adaptée. Durée : 2h 1€/personne – Inscription dans les Bureaux et Points d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie ou sur le site de réservation en ligne : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ Initiez vous à la pêche aux écrevisses avec un animateur de la fédération, pour les enfants à partir de 8 ans. RDV à la Claire Douve à Saint-Jean-le-Thomas. Nombre de places limitées. Enfants sous la responsabilité des parents. Matériel fourni… http://reservation.ot-montsaintmichel.com/ Initiez vous à la pêche aux écrevisses avec un animateur de la fédération, pour les enfants à partir de 8 ans. RDV à la Claire Douve à Saint-Jean-le-Thomas. Nombre de places limitées. Enfants sous la responsabilité des parents. Matériel fourni sur place, prendre une tenue adaptée. Durée : 2h 1€/personne – Inscription dans les Bureaux et Points d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie ou sur le site de réservation en ligne : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ Saint-Jean-le-Thomas

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Jean-le-Thomas Autres Lieu Saint-Jean-le-Thomas Adresse Claire Douve Saint-Jean-le-Thomas Manche Ville Saint-Jean-le-Thomas lieuville Saint-Jean-le-Thomas Departement Manche

Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-thomas/

Animation Station Verte : Initiation pêche aux écrevisses Saint-Jean-le-Thomas 2022-07-12 was last modified: by Animation Station Verte : Initiation pêche aux écrevisses Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas 12 juillet 2022 Claire Douve Saint-Jean-le-Thomas Manche

Saint-Jean-le-Thomas Manche