Animation Station verte : Initiation Pêche au coup St-Hilaire du Harcouët

2022-07-29 14:00:00 – 2022-07-29 16:00:00 Initiez vous à la pêche avec un animateur de la fédération, pour les enfants à partir de 8 ans. nRDV au parking du plan d'eau du Prieuré St-Hilaire du Harcouët. nMatériel fourni sur place, prévoir une tenue adaptée. Inscription auprès du bureau d'information touristique de St-Hilaire du Harcouët. 1€ par personne. Nombre de places limitées. Enfants sous la responsabilité des parents.

