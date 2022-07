Animation Station Verte : Atelier pêche à la truite

2022-07-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-25 Atelier « initiation à la pêche à la truite », encadré par la Fédération Départementale de la Pêche, pour comprendre l'environnement et les écosystèmes aquatiques, sensibiliser à la pêche et aux différentes techniques. A partir de 8 ans. 1€ par personne. Nombre de places limité. Enfants sous la responsabilité des parents. RV sur la place du château. Inscription auprès du bureau d'information touristique de Mortain-Bocage.

