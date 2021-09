Écouves 20 route de l'étang Écouves, Orne Animation Station de trail 20 route de l’étang Écouves Catégories d’évènement: Écouves

Orne

Animation Station de trail 20 route de l’étang, 12 septembre 2021, Écouves. Animation Station de trail

20 route de l’étang, le dimanche 12 septembre à 10:00

Le plogging est une activité suédoise qui consiste à ramasser des déchets en courant. Au choix deux circuits : * circuit facile 7 klms ( jauge 30 personnes) * circuit difficulté moyenne 16 klms ( jauge 20 personnes)

Gratuit sous réservation jusqu’au 10 septembre 2021

Plogging en forêt 20 route de l’étang 61250 ECOUVES Écouves Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Écouves, Orne Autres Lieu 20 route de l'étang Adresse 61250 ECOUVES Ville Écouves lieuville 20 route de l'étang Écouves