Gratuit : oui Activités gratuites, sur inscription. Les inscriptions sont à faire la veille pour les activités du lendemain. Renseignements et inscriptions auprès des éducateurs sportifs :- secteur nord : 06 78 43 22 54- secteur est : 06 70 58 47 51- secteur sud : 06 85 91 59 56- secteur ouest : 07 60 66 39 46 Pass sanitaire obligatoire pour les 12-17 ans. Du lundi au vendredi durant les deux semaines de vacances, l’animation sportive municipale accueille les 8-17 ans gratuitement et leur propose, comme à chaque période de vacances scolaires, de faire le plein d’activités sportives. Parmi les activités, et en fonction des quartiers : des sorties à la piscine, à la patinoire, au skate park, à la base nautique, des stages d’escalade, de l’athlétisme, du tir à l’arc, du multisports, du step… Nantes Centre et Quartiers adresse1} Nantes 44000

