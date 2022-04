Animation sportive Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Animation sportive Luz-Saint-Sauveur, 25 août 2022, Luz-Saint-Sauveur. Animation sportive Avenue de Saint Sauveur Au Verger Luz-Saint-Sauveur

2022-08-25 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-25 18:00:00 18:00:00 Avenue de Saint Sauveur Au Verger

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Venez arpenter les sentiers de la concentration en vous initiant au tir à l’arc avec Arc en Cimes qui vous fera découvrir cette nouvelle activité au cours d’une séance d’initiation.

Relevez le défi et atteignez le centre de la cible ! Matériel fourni.

Activité encadrée par un professionnel diplômé.

Inscription office de tourisme ( max 15 personnes)

A partir de 8 ans.

Gratuit. Avenue de Saint Sauveur Au Verger Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse Avenue de Saint Sauveur Au Verger Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville Avenue de Saint Sauveur Au Verger Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrénées

Animation sportive Luz-Saint-Sauveur 2022-08-25 was last modified: by Animation sportive Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 25 août 2022 Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées