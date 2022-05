Animation spéciale Chantier Chapelle au château Royal d’Amboise

Animation spéciale Chantier Chapelle au château Royal d’Amboise, 19 juillet 2022, . Animation spéciale Chantier Chapelle au château Royal d’Amboise

2022-07-19 – 2022-07-19 14h30 – Visite guidée du château royal

15h30 – Atelier bâtisseurs du Moyen-Âge. Roman, gothique : à quoi ça tient ? Deviens un apprenti bâtisseur en manipulant des maquettes pour comprendre comment travaillaient nos ancêtres !

Supplément de 4€ pour l’animation.

Atelier proposé pour les enfants de 7 à 12 ans. Atelier bâtisseurs du Moyen-Âge. Roman, gothique : à quoi ça tient ? Deviens un apprenti bâtisseur en manipulant des maquettes pour comprendre comment travaillaient nos ancêtres ! 14h30 – Visite guidée du château royal

15h30 – Atelier bâtisseurs du Moyen-Âge. Roman, gothique : à quoi ça tient ? Deviens un apprenti bâtisseur en manipulant des maquettes pour comprendre comment travaillaient nos ancêtres !

Supplément de 4€ pour l’animation.

Atelier proposé pour les enfants de 7 à 12 ans. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville