Indre-et-Loire

Montée de l'Emir Abd el Kader Amboise

2022-10-25 14:30:00 – 2022-10-25

Indre-et-Loire Amboise Indre-et-Loire Amboise 14h30 – Visite guidée du château royal

15h30 – Atelier initiation à l’art du vitrail. Les enfants découvriront cet art emblématique du Moyen-Âge et joueront avec les couleurs pour créer leur propre vitrail sur papier transparent.

Supplément de 4€ pour l’animation.

Atelier initiation à l'art du vitrail. Les enfants découvriront cet art emblématique du Moyen-Âge et joueront avec les couleurs pour créer leur propre vitrail sur papier transparent. contact@chateau-amboise.com +33 2 47 57 00 98 http://www.chateau-amboise.com/

