2022-10-25 11:00:00 – 2022-10-25 13:00:00 Saint-Brisson-sur-Loire

Loiret Envie d’avoir la tête dans les étoiles en famille pendant les vacances de la Toussaint ? À l’occasion de l’éclipse partielle du soleil, observable à Gien de 11h à 13h le mardi 25 octobre, l’Astro-Club d’Ouzouer-sur-Loire s’installe au Centre Anne de Beaujeu à Gien de 11h à 16h avec son matériel pour vous faire découvrir ce phénomène rare et impressionnant ! D’autres activités sont prévues pour petits et grands : Un planétarium gonflable installé dans le hall du centre

Des maquettes des planètes du système solaire : saurez-vous les remettre dans l’ordre en respectant les distances entre chaque planète ?

Des présentations d’éclipses totales spectaculaires ayant déjà eu lieu, avec explications, sur grand écran Entrée gratuite

Entrée gratuite

Inscription obligatoire par tranches horaires

