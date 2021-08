Vannes-le-Châtel CERFAV - Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers Meurthe-et-Moselle, Vannes-le-Châtel Animation : soufflez votre pomme en verre CERFAV – Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers Vannes-le-Châtel Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vannes-le-Châtel

Animation : soufflez votre pomme en verre CERFAV – Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers, 18 septembre 2021, Vannes-le-Châtel. Animation : soufflez votre pomme en verre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à CERFAV – Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers 20 €. Réservation obligatoire. Enfants à partir de 6 ans et adultes. Durée : +/- 15 minutes.

Cet automne, soufflez votre pomme en verre à la Galerie-Atelier du CERFAV ! A quelques mètres du four, assistez le maître-verrier dans les étapes de réalisation de votre pomme en verre… CERFAV – Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers 4 rue de la Liberté, 54112 Vannes-le-Châtel Vannes-le-Châtel Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vannes-le-Châtel Autres Lieu CERFAV - Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers Adresse 4 rue de la Liberté, 54112 Vannes-le-Châtel Ville Vannes-le-Châtel lieuville CERFAV - Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers Vannes-le-Châtel